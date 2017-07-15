Кому дешевое море?

И мечеть есть как и в Турции, можно и не привыкать к смене ландшафта.
Даже один фонтан имеется на главной площади.
Набережная, а-ля Анапа. Здесь можно с детьми отдохнуть
Или купить почти все на улице. Хочешь модную сумочку
Или актуальные в этом сезоне духи.
не смотрите на берег, это просто песок такой темный, а не как вы подумали - водоросли
Очень много достопримечательностей. Например, Венецианская башня 16-го века, на которой можно выпить чашечку кофе и не видеть ремонт вокруг
Не обращайте на налет на памятниках, это просто морской песочек
Еще памятник
Похоже на Венеру Милосскую, ну... почти
Центральный пляж Дурреса, как раз здесь и расположены фешенебельные отели
Если проголодаетесь, можно перекусить жаренной кукурузой, прямо на набережной
Не отдых, а сказка. Здесь вы будете чувствовать себя как дома, почти как в центре Омска.
Крутые лежаки) и совершенно бесплатно
В центре есть античный амфитеатр, дату его постройки относят к второму веку до нэ. Странно, что он сохранился.
Есть еще одна интересная улочка, с нарисованными картинами. Смотрится очень неплохо
Мы так и не поняли, почему девушка без головы. насколько я понял, это парикмахерская
Уютные маленькие домики, кафе на каждом углу. Остатки старины соседствуют с современными домами и это выглядит очень забавно
Вот так
Смотрите какой веселый дворик
Прекрасные люди
работящие
Как добраться? До Дурреса из столицы Тираны ходит электричка, не аэроэкспресс конечно, но комфортабельная
Это не шутка, как раз при нас она пришла
Видны следы от пуль или камней...
Предвижу ваш главный вопрос, сколько стоит такой великолепный отдых? Да недорого, всего 45 тысяч за 5 ночей на двоих.
И цены очень дешевые, Цены в стране Мерседесов, пиво всего 30 рублей стоит
Еще немного Албании, вчерашний пост, познакомтесь поближе со страной Есть ли жизнь в Албании? Учим Олбанский
не не дешевый отдых....нехер нахер
Мы заезжали и в Косово и в Албанию
учим албанскийcrown39 July 15th, 7:29
Re: учим албанскийgmichailov July 15th, 7:30
ваще
Ловыгин вроде был там. Не помню точно
Насчет квартиры, я бы не спешил
Edited at 2017-07-15 08:12 am (UTC)
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