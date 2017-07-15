Михайлов Геннадий

Человек и Гражданин

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gmichailov July 15th, 11:05

Кому дешевое море?

Current Location:
Russian Federation, Москва
Представляю самое модное курортное место этого сезона. Единственное место, где чувствуешь себя как дома. Зачем тратить безумные деньги на отдых, если можно бюджетно отдохнуть на Адриатическом море. Пальмы, море, песок и грязь. Все в одном флаконе. Это курорт Дуррес, Албания.
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И мечеть есть как и в Турции, можно и не привыкать к смене ландшафта.
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Даже один фонтан имеется на главной площади.
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Набережная, а-ля Анапа. Здесь можно с детьми отдохнуть
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Или купить почти все на улице. Хочешь модную сумочку


Или актуальные в этом сезоне духи.


не смотрите на берег, это просто песок такой темный, а не как вы подумали - водоросли
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Очень много достопримечательностей. Например, Венецианская башня 16-го века, на которой можно выпить чашечку кофе и не видеть ремонт вокруг
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Не обращайте на налет на памятниках, это просто морской песочек
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Еще памятник
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Похоже на Венеру Милосскую, ну... почти
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Центральный пляж Дурреса, как раз здесь и расположены фешенебельные отели
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Если проголодаетесь, можно перекусить жаренной кукурузой, прямо на набережной
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Не отдых, а сказка. Здесь вы будете чувствовать себя как дома, почти как в центре Омска.
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Крутые лежаки) и совершенно бесплатно
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В центре есть античный амфитеатр, дату его постройки относят к второму веку до нэ. Странно, что он сохранился.
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Есть еще одна интересная улочка, с нарисованными картинами. Смотрится очень неплохо
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Мы так и не поняли, почему девушка без головы. насколько я понял, это парикмахерская
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Уютные маленькие домики, кафе на каждом углу. Остатки старины соседствуют с современными домами и это выглядит очень забавно
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Вот так
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Смотрите какой веселый дворик
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Прекрасные люди
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работящие
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Как добраться? До Дурреса из столицы Тираны ходит электричка, не аэроэкспресс конечно, но комфортабельная
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Это не шутка, как раз при нас она пришла
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Видны следы от пуль или камней...
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Предвижу ваш главный вопрос, сколько стоит такой великолепный отдых? Да недорого, всего 45 тысяч за 5 ночей на двоих.


И цены очень дешевые, Цены в стране Мерседесов, пиво всего 30 рублей стоит
Еще немного Албании, вчерашний пост, познакомтесь поближе со страной Есть ли жизнь в Албании? Учим Олбанский


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129 comments :
( 129 comments Leave a comment )
ftor9999 July 15th, 7:20
охренеть Албания курортом стала:)
не не дешевый отдых....нехер нахер
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gmichailov July 15th, 7:25
кстати, там и русские отдыхают) экзотика
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partizan69_balt July 15th, 7:20
Странно,что дожив до Вашего возраста Вы не знали,что такое Албания. Туда ездят только ээээ...ебанаты.По-другому написать невозможно)
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gmichailov July 15th, 7:24
странно, что 3 недели путешествовал по Балканам. там же ниже посты)
Мы заезжали и в Косово и в Албанию
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ira_riddle July 15th, 7:25
ну пошла билеты покупать
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gmichailov July 15th, 7:27
только таблеток побольше возьми)
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lukilukii July 15th, 7:28
А говорили, что хранить духи в тёмном прохладном месте.....
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gmichailov July 15th, 7:29
врут-с, там новые технологии
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учим албанский

crown39 July 15th, 7:29
На лицо запущенность и бардак :) Вроде все есть, но все какое-то грязненькое, хлипенькое, неопрятненькое, чумазенькое и неорганизованное. Трава на перроне говорит о реальном турпотоке в эти места
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Re: учим албанский

gmichailov July 15th, 7:30
так и есть, отойдешь шаг в сторону и жесть
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dead_island July 15th, 7:29
И много туда народа приезжает?
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gmichailov July 15th, 7:30
понятия не имею) в основном наверное свои отдыхают
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techwork July 15th, 7:30
Так можно и в Абхазию - всё тоже самое.
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gmichailov July 15th, 7:30
ну Абхазия это родное)
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cavallo_blu2 July 15th, 7:31
Неплохо!
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monkey_xl July 15th, 13:04
офигенно



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borman_b July 15th, 7:31
Я лучше на дачу под яблоню)
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a_tushin July 15th, 7:34
я пляжный отдых ни в Турции, ни в Крыму, ни в Албании не люблю :((
ваще
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gmichailov July 15th, 7:34
был в Албании?
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smotrivideo July 15th, 7:35
Ну кто-то же приедет туда все равно
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fizdipyushka July 15th, 7:35

Ловыгин вроде был там. Не помню точно

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gmichailov July 15th, 7:40
мы с Анашкевичем были) может его фоторепортаж видели
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tankvidel July 15th, 7:38
На отдых совсем и не похоже!
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gmichailov July 15th, 7:40
да как везде, просто вокруг не очень
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t_y_a_n_a July 15th, 7:39
Для разнообразия можно побывать и там.
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modellisimo July 15th, 7:39
Альтернативо честно не очень!
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fafufik July 15th, 7:39
Нах, нах, такой отдых. Албания это известный наркопритон, и столица где людей на органы похищают. Благодарю пусть туда если хотят ездят любители экстрима.
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gmichailov July 15th, 7:40
так и отдых будет веселый)
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gelena_s July 15th, 7:40
Хотели этим летом съездить, благо будем недалеко, но КАСКО для Албании не расширяют, а шумахеры там , как и в Сербии те еще. Потому не рискнули. Но многие ездили, говорят море чистейшее, цены ( я так понимаю по сравнению с ближайшей Черногорией и нашими Сочами) копеечные . Так что отдых приличный. Сейчас там много итальянцы вклвдывают, постепенно будет вполне демократическая альтернатива Хорватии и Черногории. Самые смелые там уже даже квартиры покупают.
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gmichailov July 15th, 7:42
цены и правда дешевые. А что с КАСКО? Гринкарта там действует же. Это при въезде в Косово надо отдельную покупать за 15 Евро.
Насчет квартиры, я бы не спешил
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gulstas July 15th, 7:40
Не, чёто не нравится. ДушИ нет ваще, не знаю как сказать , не тянет .. (( Через два дня опять едем к нажористой тёще в Крым .. ))

Edited at 2017-07-15 08:12 am (UTC)
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genfkj July 15th, 7:40
А у меня в деревне .Лес и озеро. Грибочки и рыбка Земляника .Вино свое .Так что "адьес" бездельные рожи...
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gmichailov July 15th, 7:43
и дождь)
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genamasterok July 15th, 7:52
первая картинка, прямо Италия)
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gmichailov July 15th, 7:53
визитная карточка)
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omupe July 15th, 7:56
Хорошая альтернатива, но большинство все таки летят отдыхать в Турцию или едут в Крым.
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andrey_che July 15th, 8:06
мило
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zhzhitel July 15th, 8:24
Ну, как вариант. Но лучше уж Турция или Крым.
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gmichailov July 15th, 8:25
да конечно лучше, просто надоело писать стандартные отчеты
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api_boliviano July 15th, 8:25
Вот мне даже хочется вернуться в Албанию и еще по ней покататься Так и не поняла ее ))
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gmichailov July 15th, 8:26
да обычная Балканская страна, надо пожить там, тогда поймешь
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livejournal July 15th, 8:28
Здравствуйте!
Ваша запись попала в топ-25 популярных записей LiveJournal. Подробнее о рейтинге читайте в Справке.
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