Кому дешевое море?

Мостар в Боснии Побывать в Боснии и Герцеговине и не заехать в удивительный город Мостар было бы глупо. Тем более, что старый мост, который и дал название городу…

Где-то в горах Монтенегро В Черногории мы выбрали маршрут соответствующий стране, горы, только горы. Побережье и курорты решили оставить на следующий раз. И остановились на…

Есть ли жизнь в Албании? Учим Олбанский Одна из беднейших стран Европы, она разве что уступает пальму первенства Африке. Бедность и нищета соседствует с дворцами и Мерседесами. Как…

Что может быть красивее гор? В горы невозможно не влюбиться, особенно такие как в Македонии. Удивительно, что здесь еще живут люди. А в эту картинку я просто влюбился,…

VIATTI EXP: Горы Македонии Я конечно знал, что есть красивые места на свете, но не представлял, что настолько. Забраться на высоту 2000 метров, да легко на шинах Viatti, заодно…

Жемчужина Балкан. Город света Это звание по праву заслуживает город Охрид в Македонии. Наш экспедиционный корпус решил сделать привал на чудесном озере и подлечить…

VIATTI EXP: Столица Македонии - Скопье Я влюбился в этот город бесконечных памятников - Скопье. Пряную смесь востока и запада, которую разделяет всего лишь мост. Какая маленькая страна…

VIATTI EXP: Косово. Не так страшен черт как его малюют Сразу оговорюсь, что мои ожидания оправдались не в полной мере. Я ждал и готов был к трешу и филиалу Ада на земле. Беспросветной бедности и кучам…