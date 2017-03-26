Москва. Гуляния по Тверской улице

Опять много креатива, несмотря на то, что митинг запрещен.
Главные события происходили на Пушкинской площади. Здесь было не протолкнуться.
Пушкина оккупировала молодежь
Даже полиция не может очистить площадь
Все фонари увешали кроссовками
Буквально через минут 20, вход на площадь закрыли
Вдоль Тверской улицы стоит Росгвардия
Стоят с обоих сторон
На подходе к Пушкинской люди упираются в пробку
Идут и идут...
Благо теперь широкие тротуары на Тверской
Многие с плакатами
Кто-то с кроссовками на шее
При мне омоновец что-то пытался предъявить молодому человеку
Многие не боятся открыто протестовать. На тверской никого не забирают
Колонна Омона проследовала на Пушкинскую, видно начались задержания
Вся площадь Революции в машинах с солдатами. Давно их не привозили в Москву. Там даже были развернуты палатки
И немного видео
На акциях протеста задержано более 500 человек. Винтили жестко. Автозаки все полные
Омоновцам тоже досталось
https://twitter.com/Soshnikoff/status/84
Даже по данным МВД, на несогласованной акции на Тверской улице в Москве и на прилегающих территориях находятся около 7–8 тысяч человек. Это они только на Пушкинской площади сосчитали, а сколько просто прогуливалось, боюсь предположить.
Надо понимать, что обычно МВД занижает цифру в 10 раз
Я вот не знаю, ну вор Димон и что? Сенсация невероятная
Edited at 2017-03-26 02:52 pm (UTC)
Edited at 2017-03-26 04:59 pm (UTC)
Предположительно, сотрудников ФБК везут в ОВД Даниловский. Среди задержанных — директор фонда Роман Рубанов.
не плохой повод про шерстить среди молодёжи дезертиров и уклонистов :):):) и так это по двушечке влепить .
много фоток...-это хорошо...nuk_naknok March 26th, 14:15
Re: много фоток...-это хорошо...gmichailov March 26th, 14:22
вся площадь с машинами с солдатамиСергей Гордиевский March 26th, 14:22
Re: вся площадь с машинами с солдатамиgmichailov March 26th, 14:25
Но МВД всегда занижает количество участников...если это только не ЕР...
DmS777(Anonymous) March 26th, 14:32
DmS777
Re: DmS777gmichailov March 26th, 14:33