Михайлов Геннадий

Человек и Гражданин

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gmichailov March 26th, 17:01

Москва. Гуляния по Тверской улице

Current Location:
Russian Federation, Москва
Давно я такого не видел. Что сказать, много, очень много народу гуляет... Два наблюдения, на Тверскую вышло очень много школьников и студентов, возможно сказалось, что сейчас весенние каникулы И первый раз видел столько полиции, давно такого не было в Москве. Количество гуляющих оценить невозможно.



Опять много креатива, несмотря на то, что митинг запрещен.


Главные события происходили на Пушкинской площади. Здесь было не протолкнуться.


Пушкина оккупировала молодежь


Даже полиция не может очистить площадь





Все фонари увешали кроссовками





Буквально через минут 20, вход на площадь закрыли





Вдоль Тверской улицы стоит Росгвардия


Стоят с обоих сторон


На подходе к Пушкинской люди упираются в пробку


Идут и идут...


Благо теперь широкие тротуары на Тверской


Многие с плакатами


Кто-то с кроссовками на шее


При мне омоновец что-то пытался предъявить молодому человеку


Многие не боятся открыто протестовать. На тверской никого не забирают





Колонна Омона проследовала на Пушкинскую, видно начались задержания


Вся площадь Революции в машинах с солдатами. Давно их не привозили в Москву. Там даже были развернуты палатки


И немного видео


На акциях протеста задержано более 500 человек. Винтили жестко. Автозаки все полные


Омоновцам тоже досталось
https://twitter.com/Soshnikoff/status/845996747994415105?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fjournali.st%2Fbroadcasts%2F723323124


Даже по данным МВД, на несогласованной акции на Тверской улице в Москве и на прилегающих территориях находятся около 7–8 тысяч человек. Это они только на Пушкинской площади сосчитали, а сколько просто прогуливалось, боюсь предположить.
Надо понимать, что обычно МВД занижает цифру в 10 раз


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Posts from This Journal by “митинг” Tag

promo gmichailov september 23, 2014 11:03 8529
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Знакомимся. Общаемся. Дружим...
В очередной раз провожу френдомарафон. Это будет последний или крайний. У меня все хорошие и ЖЖивые. И я заодно познакомлюсь с Вами… Нас уже 10150. Пока еще у меня есть место добавить новых и познакомиться с Вами. В комментариях к этому посту можете представить себя, рассказать о себе, о чем…
364 comments :
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karhu53 March 26th, 14:04
погода хорошая чего не прогуляться )
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gmichailov March 26th, 14:06
и я так решил)
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shaltay_boltay March 26th, 14:04
много народу)
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alik_morozov March 26th, 14:23
Это еще не много. Видимо, снято в самом начале. Позже скину фотки с других мест на тверской, вот там много)
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avroraiwa March 26th, 14:05
А власть и не чешется)
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ajento March 26th, 14:52
Возможно не знает как реагировать.
Я вот не знаю, ну вор Димон и что? Сенсация невероятная

Edited at 2017-03-26 02:52 pm (UTC)
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(no subject) (Anonymous) Expand
lukilukii March 26th, 14:05
И улыбки есть!
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louchsveta March 26th, 16:50
Очень надеюсь, что Анальный сядет и надолго, как организатор несанкционированного митинга, на котором его сектант убил полицейского.

Edited at 2017-03-26 04:59 pm (UTC)
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prosto_vova March 26th, 14:06
Достойные честные люди. Надеюсь они сметут воровскую власть и сделают Россию нормальной европейской свободной страной.
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gmichailov March 26th, 14:06
без тебя Вова никак, не справимся)
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uncle_ghost March 26th, 14:06
А чо Пушкин такой зелёный? Он тоже за Навального?
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gmichailov March 26th, 14:10
это наверное солнце, вроде его не мазали краской
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delovchye333 March 26th, 14:07
Понятно.....протестовать нельзя никак и никогда.... Все мы в сталинские времена переместились, скоро и писать сюда не смогу...
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gmichailov March 26th, 14:11
почему? народ спокойно прогуливался, никого не забирали. Потом вроде на Пушкинской только
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ykristinka March 26th, 14:09
Гулять можно, главное мирно)
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navalnypresiden March 26th, 20:22
Вы не знаете всей правды о тех кто там, и по какой локоть у них в крови..
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velfrb March 26th, 14:09
обчесалась , вон сколько гвардии в погонах
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gmichailov March 26th, 14:11
их тысяч 5 наверное было, Тверская длинная
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mercator100 March 26th, 14:10
Полиция задержала всех сотрудников офиса Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, передает корреспондент Дождя. О задержании также сообщил в твиттере основатель ФБК Алексей Навальный.

Предположительно, сотрудников ФБК везут в ОВД Даниловский. Среди задержанных — директор фонда Роман Рубанов.
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gmichailov March 26th, 14:12
ну их как организаторов скорее всего ждали
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ed_dantes March 26th, 14:11
одно радует что количество идиотов уменьшается .

не плохой повод про шерстить среди молодёжи дезертиров и уклонистов :):):) и так это по двушечке влепить .
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gmichailov March 26th, 14:13
зря, оно молодеет, это уже наши дети выходят и их очень много.
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strannov March 26th, 14:13
Много народа собралось.
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louchsveta March 26th, 16:55
Марш тунеядцев.
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много фоток...-это хорошо...

nuk_naknok March 26th, 14:15
теперь можно будет найти и привлечь...)))
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Re: много фоток...-это хорошо...

gmichailov March 26th, 14:22
я кстати спрашивал, когда фотографировал
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0gnevo March 26th, 14:15
В большинстве молодежь гуляет)
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Ольга Антонова March 26th, 17:45
Ну да, подросла непуганая переменами и революциями молодежь.Не знают, что такое жить хреново, а пример наших соседей ничему не учит, хотят приключений на свою задницу.А мудаки типа Алешеньки Навального им мозги засирают. Только не верю я этим"бескорыстным" борцунам.Сомневаюсь...




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lv973 March 26th, 14:16
Людей в форме столько много понагнали-то!
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gmichailov March 26th, 14:21
отдыхать не дают солдатикам
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вся площадь с машинами с солдатами

Сергей Гордиевский March 26th, 14:22
нацгвардия на велосипедах приехала? ин7тересно где спрятала?
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Re: вся площадь с машинами с солдатами

gmichailov March 26th, 14:25
показал же машины
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popandopulis March 26th, 14:23
Эти точно не поедут убивать украинцев.
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Andrey Morgachov March 26th, 14:30
Украины убъют себя сами,хотя причём здесь вообще украинцы )))
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(Anonymous) March 26th, 14:26
Милая уточка у него в руках... А вообще, молодцы. в отличие от закомплексованных кремлеботов...
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orlengos March 26th, 14:27
По данным ГУ МВД Москвы, в акции участвуют 7-8 тысяч человек.
Но МВД всегда занижает количество участников...если это только не ЕР...
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gmichailov March 26th, 14:34
как они интересно считали?
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jack_vosmjorkin March 26th, 14:27
Вот так отправь ребенка ... в музыкальную школу... А он возьми и брось кирпич в милиционера...
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(Anonymous) March 26th, 16:47
Так ребенок станет героем...
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vasha_rasha March 26th, 14:28
путин трус
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Andrey Morgachov March 26th, 14:31
сказал зашифрованный смелый аноним)))
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DmS777

(Anonymous) March 26th, 14:32
Ну и какая дрянь мне насрала, что ник не отображается?
DmS777
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Re: DmS777

gmichailov March 26th, 14:33
это Медведев)
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serval_70 March 26th, 14:33
А чему ты так рад?
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gmichailov March 26th, 14:34
где радость? я как фоторепортер фиксирую историю
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colobus1 March 26th, 14:35
А я вот у моря гулял. Красота! Но купаться как-то не рискнул, хотя народ во всю купается.
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nota_x March 26th, 16:55
это в каком море?
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elekrovevik March 26th, 14:38
Власть очень не красиво выглядит, будучи на стороне преступности и коррупции
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sergterens March 26th, 14:40
Какой глупый комментарий.
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