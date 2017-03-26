Москва. Гуляния по Тверской улице

Давно я такого не видел. Что сказать, много, очень много народу гуляет... Два наблюдения, на Тверскую вышло очень много школьников и студентов, возможно сказалось, что сейчас весенние каникулы И первый раз видел столько полиции, давно такого не было в Москве. Количество гуляющих оценить невозможно.Опять много креатива, несмотря на то, что митинг запрещен.Главные события происходили на Пушкинской площади. Здесь было не протолкнуться.Пушкина оккупировала молодежьДаже полиция не может очистить площадьВсе фонари увешали кроссовкамиБуквально через минут 20, вход на площадь закрылиВдоль Тверской улицы стоит РосгвардияСтоят с обоих сторонНа подходе к Пушкинской люди упираются в пробкуИдут и идут...Благо теперь широкие тротуары на ТверскойМногие с плакатамиКто-то с кроссовками на шееПри мне омоновец что-то пытался предъявить молодому человекуМногие не боятся открыто протестовать. На тверской никого не забираютКолонна Омона проследовала на Пушкинскую, видно начались задержанияВся площадь Революции в машинах с солдатами. Давно их не привозили в Москву. Там даже были развернуты палаткиИ немного видеоНа акциях протеста задержано более 500 человек. Винтили жестко. Автозаки все полныеОмоновцам тоже досталосьДаже по данным МВД, на несогласованной акции на Тверской улице в Москве и на прилегающих территориях находятся около 7–8 тысяч человек. Это они только на Пушкинской площади сосчитали, а сколько просто прогуливалось, боюсь предположить.Надо понимать, что обычно МВД занижает цифру в 10 раз