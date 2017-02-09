Шнур поставил памятник блогерам

В очередной раз провожу френдомарафон. Это будет последний или крайний. У меня все хорошие и ЖЖивые. И я заодно познакомлюсь с Вами… Нас уже 10150. Пока еще у меня есть место добавить новых и познакомиться с Вами. В комментариях к этому посту можете представить себя, рассказать о себе, о чем…