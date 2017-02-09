Михайлов Геннадий

Человек и Гражданин

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gmichailov February 9th, 16:59

Шнур поставил памятник блогерам

Current Location:
Russian Federation, Москва
Шнур не перестает удивлять. Все знают певца Шнура, но мало кто знает, что еще и хорошо рисует. Предлагаю вам посмотреть на его картины и инсталляции. А вот это прямо в точку. Круто. Памятник блогерам



Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров представил свои работы на выставке "Ретроспектива брендреализма" в музее современного искусства "Эрарта" в Санкт-Петербурге.

Брендреализм — направление в искусстве, предметом которого являются не реальные объекты, а структура реальности, в которой они находятся. Брендреализм провозглашен в 2007 году музыкантом и художником Сергеем Шнуровым. Ретроспектива отмечает десятилетие направления.


Выбирая в начале жизни между "Кока-колой" и "Пепси-колой", а в конце между "Роллс-Ройсом" и "Бентли", человек блуждает в зеркальном лабиринте, принимая искаженные отражения за реальность. Бог не выйдет из бутика!


Согласно постулатам брендреализма, человек XXI века окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно. Он одевается в бренды, питается брендами, передвигается на брендах. Сам того не замечая, он выбирает их объектами своего поклонения. За знаниями он обращается к брендам научных школ и корпораций, за деталями — к бренду "Википедии", за верой — к клерикальным институтам, за смыслом жизни — к телевизионным реалиям и каталогам новых товаров. Достойная работа и хорошее самочувствие достигаются с помощью использования тех или иных образовательных и оздоровительных брендов. В результате последняя модель модной марки становится предметом эмоционального вожделения, как священная книга или внеземной сан. Сами эмоции давно утратили непосредственность. Они черпаются из компьютерных игр и ТВ-шоу.


Жизнь перестала быть экзистенциальной проблемой. Сегодняшний человек идентифицирует с брендами не только успешность и благосостояние, но и все основные устремления своей жизни. "Жить" сводится сегодня к району проживания (бренд "Купчино" не предлагать), статусу подручных средств («статусный» ли у тебя автомобиль?), к имеющимся во владении аксессуарам (седьмой айфон — хорошо, а вот с Galaxy Note 7 вышла неувязка), и т. д. Есть ли для самоидентификации что-то помимо этого? Чтобы появилось, необходимо остаться внутренне свободным. Или приобрести знания об иных, внеэмпирических ценностях.



Инсталляции















Футболка


Картина "Нефть"


Окультурились и вштырились...


Ну как вам картины?
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В очередной раз провожу френдомарафон. Это будет последний или крайний. У меня все хорошие и ЖЖивые. И я заодно познакомлюсь с Вами… Нас уже 10150. Пока еще у меня есть место добавить новых и познакомиться с Вами. В комментариях к этому посту можете представить себя, рассказать о себе, о чем…
185 comments :
( 185 comments Leave a comment )
shaltay_boltay February 9th, 14:03
видал картины и получше)
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gmichailov February 9th, 14:05
лучше "Черного квадрата"
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lv973 February 9th, 14:04
Эпатаж не знает границ...))
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hogzon February 9th, 16:02
рисовать он не умеет, а инсталляции норм
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fantasy_sword February 9th, 14:04
Сколько хлама же на фотографии!
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madballio February 9th, 14:05
Обычно памятники ставят после смерти. Шнур кагбе намекает?)
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gmichailov February 9th, 14:06
а по мне отличная инсталляция
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32 February 9th, 14:05
Шнуру тоже нужно памятник поставить.
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petr_brok February 9th, 15:21
обойдется я считаю
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oxisunbeam February 9th, 14:06
крутой он все-таки)
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2d February 9th, 14:06
Своим лицемерием Шнур уже давно вызывает омерзение. Пытается втирать про пагубность поклонения брендам, потребительству и так далее, а сам плоть от плоти стал этим продуктом. И сам потребляет и сам генерирует. Кончился бунтарь и панк, начался бизнесмен. Кароч нах его.
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gmichailov February 9th, 14:08
а по-моему нормальный бунт
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fotonik2 February 9th, 14:08
Петь у него получается лучше).
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nikitaminev February 9th, 14:08
Это на тему "талантливый человек талантлив во всем"?
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ljmultik February 9th, 14:08
Ну что тут можно сказать - это Шнур)
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lukilukii February 9th, 14:09
Вот и ещё самопиар))
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zvi_zdec February 9th, 14:10
Креативненько, Шнуров он всегда такой)
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carter38 February 9th, 14:12
Серега не xуже Ван Гога...и уxо пока на месте!))))) Талантливо смело оригинально!))))
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sidmsk February 9th, 14:13
Вот это новость! Не знал.
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e_strannik February 9th, 14:14
Не плохо получается. :)
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dead_island February 9th, 14:15
Неужели кто-то такое купит?
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gmichailov February 9th, 14:57
хрен купишь, немеренных денег стоит
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swordfish_77 February 9th, 14:17
Инсталляции

Очки Лепса и "рюмка водки на столе"?
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djonsmitt February 9th, 15:43
он художник, он так видит (с)
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cavallo_blu2 February 9th, 14:18
он ещё и выставляется))
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jeka_jj February 9th, 14:18
ну Шнуров красавчик конечно, всегда уважал его творчество
привет
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pacman1 February 9th, 14:18
Заебись че хоть
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freakmorning February 9th, 14:23
Памятник шнуру будет? Подождем?
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gmichailov February 9th, 14:56
нерукотворный
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valterboot1 February 9th, 14:24
первая картина круть.
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ilyavaliev February 9th, 14:26
Ты знаешь что-то в этом есть...
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tanjacha1 February 9th, 14:30
А молодец ведь, не только поет!))))
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juliya_lambert February 9th, 14:30
Талантливый оказался во всем)
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