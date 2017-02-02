Михайлов Геннадий

Человек и Гражданин

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gmichailov February 2nd, 9:00

Румыния взбунтовалась и вышла на улицы

Current Location:
Russian Federation, Москва
В центре столицы Румынии около 300 тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки правительства. Короче правительство в ночь на 1 февраля приняло скандальный закон об освобождении коррупционеров, втихаря от всех. Народ возмутился и вышел на улицы.

Законопроект об амнистии и изменения в уголовное законодательство были утверждены румынским правительством поздно вечером 31 января, и в ночь на 1 февраля — опубликованы в Официальном мониторе.



Интересно, что президент на стороне протестующих.
Президент Румынии Клаус Йоханнес обратился с письмом к премьеру Сорину Гриндяну, в котором предложил отменить принятые накануне ночью ородонацы о помиловинии и о внесении дополнений в уголовный кодекс, на основании которых госчиновников можно будет наказать уголовно лишением свободы от 6 месяцкв до 6 лет, но только при сумме ущерба более 200 тыс. румынских лей


Манифестанты скандируют: "Воры!", "Отставка!". Протесты прошли и в ночь на 1 февраля в Яссах, Сибиу, Тимишоаре, Араде, Брашове и других городах Румынии, однако самые массовые манифестации отмечены в столице — Бухаресте. Жители страны опасаются, что в результате принятия кабмином новых поправок на свободу выйдут коррумпированные политики, отбывающие наказание, а также ряд опасных преступников.


В последние годы в Румынии под давлением ЕС развернулась борьба с коррупцией. В прошлом году Национальное управление по борьбе с коррупцией выдвинуло обвинения против более чем 1,2 тысяч госчиновников, среди которых бывший премьер, 5 министров, 21 депутат и около сотни местных руководителей.


Местная пресса сообщала, что окружившим здание правительства жандармам пришлось применить против протестующих слезоточивый газ, после того как манифестанты начали бросать в полицию петарды, дымовые шашки и камни.


вот почему, у нас всем пофиг?


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121 comments :
( 121 comments Leave a comment )
3ojlotou February 2nd, 6:03
Ай, малаЦЦы)
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ruslanviktorov February 2nd, 6:05
У нас хрена так выйдут
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anonimusi February 2nd, 6:17
И у нас. Налогом на тунеядство душат, но все молчат
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rock_music_fan February 2nd, 6:09
Чей-то это мне очень напоминает...
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tankvidel February 2nd, 6:10
Очередная версия майданов?
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gmichailov February 2nd, 6:12
президент же наоборот с ними
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ira_riddle February 2nd, 6:11
у них тепло
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ljmultik February 2nd, 6:12
Ничего себе народа вышло!
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lukilukii February 2nd, 6:15
Да, солидное кол-во народу!
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ingaret February 2nd, 6:12
Южане, что с них взять - чуть что не так, они вспыхивают как порох.
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dead_island February 2nd, 6:12
Нет спокойной там жизни!
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sidmsk February 2nd, 6:13
Хотело правительство себя обезопасить.
А не тут то было.
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hasnamus February 2nd, 6:13
У нас скоро тоже самое будет
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kwakin_misha February 2nd, 8:06
танками давить ублюдков по примеру китайских товарищей.
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lukilukii February 2nd, 6:14
Видно правда крепко припекло...
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kwakin_misha February 2nd, 8:06
как обычно, денег заслали на "революцию".
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carter38 February 2nd, 6:14
Румынам не привыкать свергать президентов! и 30 лет не прошло как свергли Чаушестку! Неужели Румынская власть забыла об етом!? )))Отрадно видеть что там народ а не электорат и путинское быдло как у нас!
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gmichailov February 2nd, 7:39
Как раз не президента, а правительство
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32 February 2nd, 6:14
пару тысяч вижу - но не 300.
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rama909 February 2nd, 6:15
Будет жарко!
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barbuljak February 2nd, 8:21
Трампа геть!Чеушеску геть!
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mark_amerika February 2nd, 6:15
молодцы румымчане! С коррупцуией надо жестоко бороться
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kwakin_misha February 2nd, 8:07
дебилы, бл*дь! ©
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dymontiger February 2nd, 6:16
Молодцы румыны, не то что белорусы...
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kwakin_misha February 2nd, 8:08
тоже хочешь, чтоб как на украине стало? чтоб страну в клочья напополам?
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queen_of_charn February 2nd, 6:16
А красиво-то как, прям как карнавал.
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skromni_sokol February 2nd, 6:17
не раскачивайте лодку,товарищ
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gmichailov February 2nd, 7:38
Молдавию укачивает?
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vitaliy0320 February 2nd, 6:18
300 тысяч? ничёссе
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cavallo_blu2 February 2nd, 6:18
так и добьются же!
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0chen_interesno February 2nd, 6:20
И чем закончилось? Отменят скандальный закон?
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gmichailov February 2nd, 7:37
Пока бастуют
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bazuken February 2nd, 6:24
а разве президент не может самостоятельно отменить решения его подчиненных?
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gmichailov February 2nd, 7:36
Видно не может, раз письма пишет правительству
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dobriy_vasya February 2nd, 6:25
у нас не прокатит
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barbuljak February 2nd, 8:23
и это радует.Цыганва только митинги устраивает.Наверно митингующиех жаба давит,что не они коррупционеры и вынуждены в Париже кошельки у туристов воровать)
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fotonik2 February 2nd, 6:32
Идет обычный передел власти. Вместо одних воров к ней рвутся другие. Такое ведь много раз уже было.
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gmichailov February 2nd, 7:35
А где-то по другому?
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lk55lk February 2nd, 6:32
Молодцы, отстаивают свои права)
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barbuljak February 2nd, 8:23
Трампа геть!
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