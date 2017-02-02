Румыния взбунтовалась и вышла на улицы

В центре столицы Румынии около 300 тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки правительства. Короче правительство в ночь на 1 февраля приняло скандальный закон об освобождении коррупционеров, втихаря от всех. Народ возмутился и вышел на улицы.Законопроект об амнистии и изменения в уголовное законодательство были утверждены румынским правительством поздно вечером 31 января, и в ночь на 1 февраля — опубликованы в Официальном мониторе.Интересно, что президент на стороне протестующих.Президент Румынии Клаус Йоханнес обратился с письмом к премьеру Сорину Гриндяну, в котором предложил отменить принятые накануне ночью ородонацы о помиловинии и о внесении дополнений в уголовный кодекс, на основании которых госчиновников можно будет наказать уголовно лишением свободы от 6 месяцкв до 6 лет, но только при сумме ущерба более 200 тыс. румынских лейМанифестанты скандируют: "Воры!", "Отставка!". Протесты прошли и в ночь на 1 февраля в Яссах, Сибиу, Тимишоаре, Араде, Брашове и других городах Румынии, однако самые массовые манифестации отмечены в столице — Бухаресте. Жители страны опасаются, что в результате принятия кабмином новых поправок на свободу выйдут коррумпированные политики, отбывающие наказание, а также ряд опасных преступников.В последние годы в Румынии под давлением ЕС развернулась борьба с коррупцией. В прошлом году Национальное управление по борьбе с коррупцией выдвинуло обвинения против более чем 1,2 тысяч госчиновников, среди которых бывший премьер, 5 министров, 21 депутат и около сотни местных руководителей.Местная пресса сообщала, что окружившим здание правительства жандармам пришлось применить против протестующих слезоточивый газ, после того как манифестанты начали бросать в полицию петарды, дымовые шашки и камни.вот почему, у нас всем пофиг?